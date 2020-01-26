دائرة التقاعد تحدد موعدًا لصرف رواتب العمال المضمونين المتقاعدين وتكشف قيمة الراتب

2020/01/26 | 19:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل، الثلاثاء المقبل، موعدا لصرف رواتب العمال المضمونين المتقاعدين، فيما كشفت عن مقدار الرواتب.وذكرت الدائرة في بيان، ان”الوزارة حددت الثلاثاء المقبل موعدا لصرف رواتب العمال المضمونين المتقاعدين وخلفهم المستحق لشهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي مع المنحة الشهرية والمكافأة المالية البالغة (200) الف دينار للشهرين […]

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