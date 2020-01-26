علاوي : المرشح الذي يأتي بقرار خارجي بمعزل عن الشعب سيُرفض سياسياً وشعبياً

2020/01/26 | 19:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعتبر رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الاحد، أن المرشح لرئاسة الوزراء الذي يأتي بقرار او تأثير خارجي بمعزل عن ارادة الشعب سيُرفض سياسياً وشعبياً.وقال علاوي في بيان إن “المرشح الذي يأتي بقرار او تأثير خارجي ايراني او غيره وبمعزل عن ارادة الشعب العراقي المنتفض، سيُرفض سياسياً وشعبياً قبل ان يُطرح، وسيتسبب بازمة جديدة […]

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