2020/01/26 | 20:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بان 4 صواريخ كاتيوشا سقطت في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "4 صواريخ سقطت في محيط المنطقة الخضراء، اثنين من الصواريخ سقطت في البحيرة بمحيط السفارة الامريكية بالقرب من الجسر المعلق، واثنين بالقرب من السفارة المصرية خلف السفارة الامريكية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط 4 صواريخ كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سقوط 4 صواريخ كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).