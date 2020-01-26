سقوط صواريخ قرب سفارة واشنطن في بغداد

2020/01/26 | 20:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بسقوط ثلاثة صواريخ قرب السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر لشفق نيوز ان ثلاثة صواريخ سقطت قرب السفارة الامريكية، من دون اي احصائية بضحايا، لحد الان.

واضاف ان صفارات الانذار المتقطع دوت داخل المنطقة الخضراء، محذرة القاطنين بوجود مخاطر وعليهم الذهاب للملاجئ الامنة.

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