بالصور.. الميناء يباشر مرانه في البصرة ويستغني عن محترفيه الاجانب

2020/01/26 | 20:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةعاود فريق الميناء لكرة القدم مرانه اليوم الاحد، في الملعب الثانوي للمدينة الرياضية في البصرة استعدادا لانطلاق مباريات الدوري الممتاز .التدريبات شهدت تواجد اللاعبين المحليين فقط بعد استغناء إدارة الفريق عن ثلاثة من اللاعبين الاجانب المحترفين وهم النيجيري كينيت و الايراني وفا و السيراليوني فوفانا .فيما سيتواجد المحترف عبد المجيد مؤماني و هناك توجه للاتفاق مع لاعبين محترفين لتمثيل الفريق في الدوري الممتاز الذي سينطلق في الـ20 من الشهر المقبل.

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