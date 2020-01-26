2020/01/26 | 20:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح يبحث مع الحبر الأعظم زيارة مرتقبة خلال العام البابا يدعم دعوة العراق لإحترام سيادته روما – صلاح السلام اجتمع البابا فرنسيس ورئيس الجمهورية برهم صالح في الفاتيكان واتفقا على ضرورة احترام سيادة العراق بعد هجوم أمريكي وآخر إيراني على الأراضي العراقية خلال الشهر الجاري.وعقد صالح محادثات خاصة مع البابا استغرقت نحو 30 دقيقة […]

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