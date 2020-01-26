2020/01/26 | 20:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحكمة قضت بصحة عضوية القاضي محمد الكبيسي الإتحادية العليا تحذّر من التجاوز على إختصاصاتها: نصابنا مكتمل بغداد – الزمان حذرت المحكمة الاتحادية العليا من التجاوز على اختصاصاتها، منوهة إلى أن ذلك يشكل خرقاً لأحكام الدستور، فيما قضت بصحة عضوية القاضي محمد رجب الكبيسي، مشددة على اكتمال نصابها.وبحسب قرار صادر عن المحكمة الاتحادية العليا فأنها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإتحادية العليا تحذّر من التجاوز على إختصاصاتها: نصابنا مكتمل) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإتحادية العليا تحذّر من التجاوز على إختصاصاتها: نصابنا مكتمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).