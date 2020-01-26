2020/01/26 | 20:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضور خجول للكتاب العراقي في معرض القاهرة القاهرة – عكاب سالم الطاهر حضر الكتاب العراقي في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020 من خلال : مكتبات اهلية مثل سطور واتحاد الناشرين العراقيين.الذي شغل جناحا مناسبا من حيث المكان والمساحة.وعدد ، غير قليل ، من المؤلفين والكتاب والاساتذة الجامعيين العراقيين.حفل توقيع وتميز جناح اتحاد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حضور خجول للكتاب العراقي في معرض القاهرة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حضور خجول للكتاب العراقي في معرض القاهرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).