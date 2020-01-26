المرأة العراقية ايقونة الثورات في العراق

2020/01/26 | 20:05 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حلا محسن هنيهن سجلت المرأة العراقية و منذ بدايات فجر التاريخ و اثناء الحضارة الاشورية و البابلية و الاسلامية و تاريخ العراق الحديث حضوراً متميزاً في الحروب و الثورات الشعبية […]

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