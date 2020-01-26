2020/01/26 | 20:05 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “الشيخ علي” يوجه رسالة الى الشيخ “اسعد الناصري” على خلفية اعلانه خلع “العمامة” بعد يوم من تجميده بقرار من التيار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/26 | 20:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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