محافظ نينوى يناقش مع وفد نيابي ملفات عودة النازحين والمهجرين

2020/01/26 | 20:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى ناقش محافظ نينوى نجم الجبوري اليوم الأحد مع الوفد النيابي ملف عوده النازحين الي المحافظة وملف استصدار المستمسكات الثبوتية الخاصة بهم..وقال عدي الاعظمي مسؤول المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان تلقته “العهد نيوز” بان محافظ نينوى السيد نجم الجبوري ناقش مع الوفد النيابي والحكومي من وزارة الهجرة والمهجرين في ديوان محافظة نينوى […]

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