أبرز 9 تغييرات على ساحة الأسواق العالمية الأسبوع الماضي

2020/01/26 | 20:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة تطورات عديدة شهدها الأسبوع الماضي لكن من الملاحظ أنه تم إعلان أرقام فارقة على ساحة الأسواق العالمية على رأسها تقديرات نمو الاقتصاد العالمي وتطورات الفيروس الصيني “كورونا”.وأبرز 9 تغييرات شهدتها ساحة الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي.3.3 بالمائة في 2020..خفض صندوق النقد الدولي تقديراته بشأن النمو الاقتصادي العالمي عن العام […]

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