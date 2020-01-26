القبض على متهمين يتاجرون بالأعضاء البشرية بينهم امرأتان في نينوى

2020/01/26 | 20:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: نينوى أفادت وزارة الداخلية، الأحد، بإلقاء القبض على متهمين بالمتاجرة بالأعضاء البشرية بينهم امرأتان في محافظة نينوى.وذكر إعلام وزارة الداخلية، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “مكتب مكافحة اجرام ابي تمام التابع لمديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى ومن خلال جمع المعلومات والبحث والتحري وبعد اخذ موافقات قاضي التحقيق المختص، […]

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