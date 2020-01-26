2020/01/26 | 20:07 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الموارد المائية، عن تفاصيل خططها للاستفادة من مياه المصب العام في تربية الأسماك في ثلاث محافظات.وقال المتحدث باسم الوزارة عون ذياب في تصريح صحفي إن وزارة الموارد المائية أنجزت المرحلة الأولى لمشروع استخدام المياه الجوفية ومياه المصب العام لتغذية الأسماك واستغلال محرمات الأنهر في إنشاء البحيرات في محافظات بابل والديوانية وواسط.وأضاف أن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الموارد تكشف عن خرق خطير وتعلن خطة واعدة لتربية الأسماك وكالة صدى الاعلام للانباء.

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