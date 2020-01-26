2020/01/26 | 20:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القيادية في حراك الجيل الجديد النائبة السابقة سروة عبد الواحد، الاحد، عن تسليم نفسها الى القضاء بناء على مذكرة قبض صادرة بحقها.وقالت عبد الواحد في بيان تلقته وكالة صدى الاعلام ، إنها “سلمت نفسها صباح اليوم، للقضاء بعد ان صدر بحقها مذكرة القاء قبض نتيجة شكوى قدمها مدير شرطة سليمانية بسبب تغريدة”.ولم يذكر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سروة عبد الواحد تسلم نفسها للقضاء بعد صدور مذكرة قبض بحقها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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