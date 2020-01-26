2020/01/26 | 20:13 - المصدر: بغداد اليوم

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الصدر: هناك اختراق واضح من بعض الجهات السياسية الفاسدة للاعتصامات ويجب وضع حد فوري لذلك

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بغداد اليوم _ كردستان

كشف عضو "حراك الجيل الجديد"، بلين اسماعيل، اليوم الأحد، عن وجود آلاف الفضائيين بمؤسسات إقليم كردستان ووزارة البيشمركة خاصة، فيما أشار إلى أن الاصلاحات التي يتحدث عنها رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، لن ترى

الصدر يدعو رئيس الجمهورية لاختيار رئيس وزراء غير جدلي لاجهاض المخططات الخبيثة

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الصدر يوجه 12 نصيحة للمتظاهرين ويدعو للتوقف عن قطع الطرق

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