العراق يرسل طائرة خاصة لمواطنيه في الصين بسبب فايروس كورونا

2020/01/26 | 20:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة وجه رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ، اليوم الاحد، بارسال طائرة خاصة الى الصين لنقل العراقيين بسبب فايروس كورونا.وحصلت وكالة “العهد نيوز” على معلومات خاصة تتعلق بارسال العراق طائرة خاصة لإجلاء مواطنيه المتواجدين في الصين على خلفية انتشار فايروس خطير فيها.هذا التوجيه، جاء بعد اجتماع استثنائي عقده عبد المهدي […]

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