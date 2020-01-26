بيت (المدى).. تحتفي بالفنانة عفيفة لعيبي التي جعلت لوحتها بوابة للعالم

2020/01/26 | 20:16 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-  بغداد/ محمد جاسم  تصوير/ سلام صبري من جديد يحتضن بيت المدى في المتنبي قامة فنية سامقة، كعادته في الاستذكار والاحتفاء برموزنا الفنية والثقافية، هذه المرة اختار الفنانة التشكيلية […]

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