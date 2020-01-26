2020/01/26 | 20:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يقدم نصائح للمتظاهرين ويدعو لطرد المسيئين فوراً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/26 | 20:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يقدم نصائح للمتظاهرين ويدعو لطرد المسيئين فوراً) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يقدم نصائح للمتظاهرين ويدعو لطرد المسيئين فوراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).