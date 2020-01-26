صواريخ كاتيوشا تستهدف السفارة الاميركية في بغداد

2020/01/26 | 20:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي، الاحد، بسقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد....

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