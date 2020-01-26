ألمانيا تستأنف تدريب عناصر قوات الأمن الكردية شمالي العراق

2020/01/26 | 20:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]استأنفت ألمانيا تدريب عناصر قوات الأمن الكردية شمالي العراق، بعد توقفه بسبب التصعيد في المنطقة الناتج عن مقتل مسؤول عسكري إيراني رفيع المستوى، حسبما أورد الجيش الألماني.

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