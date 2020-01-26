الصدر يعود للتدخل في التظاهرات ويطرح 12 نقطة ويتحدث عن عداء دول الجوار كافة

2020/01/26 | 20:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاحد، 12 نقطة وصفها بأنها نصائح للمتظاهرين، فيما دعا الى اعادة الدوام الى المدارس في كافة المحافظات بما فيها ذي قار والبصرة .وقال الصدر، ان” الاصلاح الشعبي امر لابد منه وخصوصا مع تمادي اغلب السياسيين الى هذه اللحظة.الا ان جلّ ما اهتم به اليوم هو سمعة […]

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