خلية الاعلام تصدر بيانا بشان سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء

2020/01/26 | 20:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، بيانا بشان سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء.وذكرت الخلية في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان”خمسة صواريخ كاتيوشا سقطت على المنطقة الخضراء بدون خسائر”.وافاد مصدر أمني في وقت سابق من اليوم، بسقوط صواريخ ضمن مقتربات المنطقة الخضراء.انتهى/6

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