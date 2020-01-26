الصدر يقدم نصائح للمتظاهرين ويدعو لطرد المسيئين وارجاع الدوام للمدارس

2020/01/26 | 20:28 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاحد، 12 نصيحة للمتظاهرين، وفيما دعا الى طرد المسيئين فوراً وعلناً، طالب بعدم قطع الطرق وارجاع الدوام في عموم المدارس.

يتبع..

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