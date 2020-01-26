الثورة اكبر من كل التيارات.. احمد سعداوي

2020/01/26 | 20:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الروائي احمد سعداوي: لقد أثبتت ساحات الثورة بصورة جليّة وواضحة خلال هذا اليوم العظيم ويوم أمس أن الساحات وأن الثورة أعلى وأكبر من كل الاتجاهات والتيارات.الكل محتوى ومستوعب داخل إطار الثورة، ولا توجد جماعة أو فئة تتحكّم بمسار الحركة الاحتجاجية، وإنما هو الجهد الجماعي، وروح التضحية والإيثار، وتمازج دماء الشهداء على الأرصفة والشوارع، […]

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