ضبط كدس متفجرات غربي الانبار

2020/01/26 | 20:31 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في محافظة الانبار، اليوم الاحد، الاستيلاء على كدس للعبوات الناسفة والمتفجرات في ناحية البغدادي غربي المحافظة.وقالت المديرية في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٧ وبالتعاون مع استخبارات فوج مغاوير الفرقة تمكنت من الاستيلاء على كدس للعبوات الناسفة ومساطر التفجير في ناحية البغدادي غربي الانبار".وأضافت انه "تم تضبط 47 عبوات ناسفة و٣ جلكانات مملؤء بمادة C4 و٢٠ مسطرة تفجير".بينت ان "مفارز كتيبه هندسة ميدان الفرقة تكفلت بتدمير المواد موقعياً".

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