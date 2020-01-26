2020/01/26 | 20:32 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاحد، عن سقوط خمسة صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "خمسة صواريخ كاتيوشا سقطت على المنطقة الخضراء بدون خسائر".

وكان مصدر امني افاد، اليوم الاحد، بسقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: خمسة صواريخ كاتيوشا سقطت على المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني: خمسة صواريخ كاتيوشا سقطت على المنطقة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).