2020/01/26 | 20:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعلام الامني يكشف عدد الصواريخ المستهدفة للسفارة الامريكية

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