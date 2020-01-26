مصدر يكشف عن عشرات الضحايا بصفوف المتظاهرين في ذي قار

2020/01/26 | 20:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر امني، اليوم الاحد، عن سقوط عشرات الضحايا في احداث مدينة الناصرية.

وقال المصدر لشفق نيوز ان "الأحداث التي جرت في محيط قيادة شرطة ذي قار أسفرت عن اصابة 6 متظاهرين بطلق ناري، ليرتفع عدد الإصابات منذ صباح اليوم الى 81 متظاهراً، جميع إصاباتهم سجلت بطلق حي".

وتجددت الاشتباكات بين المحتجين والقوات الامنية يوم الاحد في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق وذلك ضمن تصاعد وتيرة التظاهرات في البلاد منذ السبت.

وقال ناشطون وشهود عيان لشفق نيوز، ان القوات الأمنية في الناصرية عاودت اطلاق النار والغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين بعد ان عبر عدد منهم جسر النصر.

واضافوا ان مواجهات بين متظاهرين و القوات الامنية اندلعت الان في فلكة السماوة في الناصرية.

وقالت مفوضية حقوق الانسان في العراق انها وثقت مقتل (١٢) متظاهراً منهم (٩) في محافظة بغداد و(٣) في محافظة ذي قار.

كما ووثقت اصابة (٢٣٠) من المتظاهرين والقوات الامنية منهم في محافظة بغداد (١١٨) وفي محافظة ذي قار (٧٨) وفي محافظة البصرة (٣٤)، بالاضافة الى حصول (٨٩) حالة اعتقال لمتظاهرين في محافظتي بغداد والبصرة.





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