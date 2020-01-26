2020/01/26 | 20:40 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعديل: المحكمة أصدرت حكمها بالحبس لمدة عام واحد بحق رئيس اتحاد المواي تاي السابق مهدي دويغر بسبب ايفاد أشخاص غير رياضيين الى الجيك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعديل: المحكمة أصدرت حكمها بالحبس لمدة عام واحد بحق رئيس اتحاد المواي تاي السابق مهدي دويغر بسبب ايفاد أشخاص غير رياضيين الى الجيك) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعديل: المحكمة أصدرت حكمها بالحبس لمدة عام واحد بحق رئيس اتحاد المواي تاي السابق مهدي دويغر بسبب ايفاد أشخاص غير رياضيين الى الجيك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).