السيد الصدر يقدم 12 نصيحة للمتظاهرين من بينها إعادة استئناف الدوام في المدارس

2020/01/26 | 20:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاحد، نصيحة للمتظاهرين، فيما دعا إلى التوقف عن قطع الطرق، وارجاع الدوام في عموم مدارس العراق.وقال الصدر في بيان نشره مكتبه الخاص، تلقته “العهد نيوز”، إن “الاصلاح الشعبي امر لابد منه وخصوصا مع تمادي اغلب السياسيين الى هذه اللحظة، الا ان جلّ ما اهتم […]

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