مصدر يكشف حصيلة الاحداث قرب مقر قيادة شرطة ذي قار

2020/01/26 | 20:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

افاد مصدر امني من داخل محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بحصيلة الاحداث التي وقعت قر...





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