صحة كربلاء تنظم حملة توعوية لمعرفة أسباب مرض كورونا

2020/01/26 | 20:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة )/علي النصر الله/..نظمت صحة كربلاء، مساء الاحد، حملة لنشر الوعي الوقائي بين شرائح المجتمع لمعرفة أعراض مرض فيروس كورونا .وقال مصدر طبي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن ” شعبة تعزيز الصحة بالمحافظة وبالتعاون مع الاعلام والعلاقات نظمت حملة توعوية على سواق العجلات ، والمحلات التجارية ، والمواطنين ، ضمن الرقعة […]

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