إعلامية كويتية تشن هجوماً حادا على الفنان “إيهاب توفيق” بسبب والده الراحل

2020/01/26 | 20:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ شنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، هجوما حادا على الفنان المصري إيهاب توفيق، بعد أحيائه حفلا غنائيا أمس، عقب مرور أيام قليلة على وفاة الده إثر حريق شب فى منزله بالقاهرة.ونشرت العيدان ، صورا للفنان المصرى عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، وعلقت قائلة :”الفنان إيهاب توفيق فى حفله الجمعة، […]

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