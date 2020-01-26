وساطة سياسية يقودها العامري لعقد صلح بين مقتدى الصدر، و نوري المالكي.

2020/01/26 | 20:46 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي، الاحد عن قيام زعيم التحالف، هادي العامري، بقيادة وساطة سياسية لتوحيد البيت الشيعي، وعقد صلح بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس ائتلاف […]

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