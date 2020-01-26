بكلفة تجاوزت 900 مليون دينار إكساء سبع طرق غربي كربلاء

2020/01/26 | 20:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) /علي النصر الله/ ..قال قائمقائم قضاء عين التمر 90 كم غربي كربلاء الحقوقي رائد المشهداني ، مساء الاحد ، عن مباشرة شركة محلية بإكساء سبع شوارع في القضاء وبكلفة 905 مليون دينار .وأضاف في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “هذا المشروع ضمن خطة تنمية الأقاليم لعام 2019 وبمدة إنجاز 90 يوما […]

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