2020/01/26 | 20:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت “تويتر” دعمها التفاعل بالرموز التعبيرية مع رسائل المنصة المباشرة، عن طريق النقر مطولا فوق أيقونة القلب التعبيري الظاهر على يمين كل رسالة يتم تلقيها.كما يمكن التفاعل من خلال الرموز التعبيرية عن طريق النقر المزدوج على الرسالة على الهاتف المحمول للوصول إلى قائمة الرموز التعبيرية (الإيموجي).وأطلقت “تويتر” هذه الميزة مع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“تويتر” تعلن عن ميزة جديدة على منصتها) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“تويتر” تعلن عن ميزة جديدة على منصتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).