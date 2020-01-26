سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء

2020/01/26 | 21:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الأحد، سقوط خمسة صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء من دون وقوع خسائر أو أضرار.

وكتبت الخلية في تغريدة "سقوط خمسة صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء بدون خسائر.



والتفاصيل لاحقا".

وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إن "صواريخ سقطت بالقرب من السفارة الأميركية"، في أحدث هجوم لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه ضد منشآت أميركية في البلاد.

وسمع مراسلو فرانس برس دويا من جهة الضفة الغربية لنهر دجلة، حيث توجد معظم السفارات الأجنبية.

وتكررت في الآونة الأخيرة، الهجمات على المنطقة الخضراء بالقذائف والصواريخ من دون وقوع أضرار.





وهاجمت الميليشيات الموالية لإيران السفارة الأميركية في أواخر ديسمبر، قبل أن ترد واشنطن بقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني بضربة جوية قرب بغداد.

وأطلقت إيران صواريخ بالستية على قاعدة عين الأسد التي تضم جنودا أميركيين ولم يسقط أي ضحايا، وذلك انتقاما لمقتل سليماني.

ومنذ نهاية أكتوبر، أصبحت قواعد عسكرية عراقية تضم قوات أميركية، هدفا للهجمات الصاروخية، وسقطت عشرات الصواريخ على تلك القواعد، وأسفرت إحداها في 27 ديسمبر عن مقتل متعاقد أميركي.

وتتهم واشطن فصائل عراقية موالية لإيران بالوقوف وراء تلك الهجمات.

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