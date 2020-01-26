مقتدى الصدر يقدم نصائح جديدة للمتظاهرين

2020/01/26 | 21:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين}قدم السيد مقتدى الصدر عديد من النصائح للمتظاهرين عن طريق صفحة المقرب منه صالح العراقي جاء فيها عدة أمور أهمها إرجاع الدوام في كافة المدارس والجامعات

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