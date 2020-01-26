نائب تحالف القوى لـ”العهد”: خلافات بين القوى السنية حول موضوع الأقاليم بالبلاد

2020/01/26 | 21:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة افاد النائب عن تحالف القوى فالح العيساوي، اليوم الاحد، عن وجود خلافات بين القوى السنية حول موضوع الأقاليم بالبلاد.وقال العيساوي في حديث متلفز لقناة “العهد الفضائية” ان اختيار رئيس الوزراء شأن يهم القوى الشيعية وسيتم حسمه خلال الأيام المقبلة.وبين ، “على رئيس الجمهورية تكليف شخصية لرئاسة الوزراء لانهاء الازمة”.واشر […]

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