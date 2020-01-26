“بصور على الجليد ورسالة لتركي آل الشيخ”.. نانسي عجرم تتجاوز أزماتها

2020/01/26 | 21:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ واجهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ، خلال الساعات الماضية شائعة منعها من السفر على خلفية قضية قتيل فيلا نانسي عجرم ، على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم.وردا على تلك الشائعة نشرت الفنانة اللبنانية عبر خاصية “الاستوري” عبر حسابها الرسمي بموقع إنستغرام ، مجموعة صور جديدة لها ، وهى وسط الجليد.كما […]

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