7 طرق منزلية بسيطة لتبييض أسنانك بشكل طبيعي

2020/01/26 | 21:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نشر موقع “هالث لاين” الأمريكي تقريرا استعرض فيه مجموعة من الوصفات المنزلية الفعالة لتبييض الأسنان بشكل طبيعي.وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته “عربي21″، إن أغلب الناس ينفقون أموالا كثيرة للحصول على أسنان بيضاء وجميلة.فعلى سبيل المثال، أنفق الأمريكيون سنة 2015 أكثر من 11 مليار دولار على مختلف طرق ومنتجات تبييض الأسنان الطبية.[…]

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