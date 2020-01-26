السكواش في البطولة العربية

2020/01/26 | 21:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / علي الباوي

تلقى الاتحاد المركزي للسكواش دعوة رسمية للمشاركة في البطولة العربية التي من المقرر ان تستضيف فعالياتها مصر في شهر اذار المقبل.

اكد ذلك رئيس اتحاد اللعبة الدكتور علي جهاد في تصريح خص به "الصباح الرياضي" وقال: ان الدعوة التي ارسلها الاتحاد العربي للسكواش تضمنت في فقرتها الاولى الاشادة بدور العراق في تطوير هذه اللعبة من خلال الدعم الدائم للانشطة التي يقيمها اتحادنا.

واضاف ان البطولة العربية الاولى ستشهد مشاركة الفئات السنية 13و15و17و19 عاما، موضحا ان المسابقة المذكورة ستنطلق في الخامس من اذار المقبل وتستمر لغاية التاسع منه.

واشار جهاد الى ان نظام البطولة يقضي بمشاركة خمسة لاعبين من كل بلد وتكون لاعب واحد لكل فئة اضافة الى لاعب واحد ينخرط في مسابقة عمومي الرجال، فضلا عن ان المباريات ستكون من لقاء واحد لكل فئة على حدة،مبينا ان البطولة اذا شهدت مشاركة خمسة فرق واقل فان المسابقة ستجري من مجموعة واحدة بنظام الدوري من جولة واحدة .

واوضح ان احتساب النقاط سيتم حسب الفئات السنية حيث سيظفر الفائز من فئة 13 عاما بخمس نقاط في حين يحصل لاعب 15 عاما على 4 نقاط في الوقت الذي ستحتسب لفئة 17 عاما ثلاث نقاط، بينما يحصد فئة 19 عاما نقطتين فقط في كل مباراة.

وتابع ان اتحاده سيحرص على اعداد فريق قادر على تحقيق نتائج ايجابية خلال هذه المشاركة لاسيما ان العراق يعد من الفرق القوية وله ثقله بين المنتخبات العربية، لافتا الى ان المرحلة المقبلة ستشهد وضع منهاج فني متكامل تحضيرا لهذا التجمع المهم.

وختم بان اختيار اللاعبين لتمثيل العراق في هذه المسابقة سيتم في ضوء اختبارات سيحددها اتحاده لاحقا.

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