رابح لونيسي - لماذا كفر محمد عبده بالسياسة؟

2020/01/26 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رابح_لونيسي لما كفر محمد عبده بالسياسة؟ لعل الكثير لايعلم أن المصلح الديني المصري الكبير محمد عبده كان سياسيا كبيرا، فهو من القادة البارزين في ثورة أحمد عرابي في مصر عام 1881 ضد النظام الخديوي الذي يقصي المصريين، ويحتقرهم بحكم أنهم فلاحين لايصلحون إلا لخدمة الأسياد الأجانب سواء كانوا المماليك أو أسرة محمد علي العثمانية ذات الأصول الألبانية التي حكمت مصر حتى عام 1952 بعد ثورة الضباط الأحرار ب......

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