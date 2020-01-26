سامي الذيب - جدعون ليفي - شخص واحد ، صوت واحد لإسرائيل - فلسطين

2020/01/26 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_الذيب نشر الصحفي الإسرائيلي اليساري جدعون ليفي في 26 يناير 2021 في صحيفة هآرتس الإسرائيلية مقالا بالعبرية وتم ترجمته للإنكليزية هناhttps://cutt.ly/3rE9UCJوقد قام بترجمته للفرنسية Fausto Giudicehttp://tlaxcala-int.org/article.asp?refe......

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