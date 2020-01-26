كمال انمار احمد - ( قراءة في أسلافنا و مبدعينا)

2020/01/26 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كمال_انمار_احمد لم يكن أسلافنا يتمتعون بقدر كافي من الوعي كي يعيشوا وفق أنظمة اخلاقية تردعهم احيانا من فعل بعض الاشياء.لان السيطرة الشاملة و التامة،كانت لصالح العقل البدائي،الذي اعتمد بدوره على الأسطورة في تفسير كل شيء يقع في نطاق المحسوس لا المدرك.و بذلك قد بنوا لأنفسهم بعض الصفات الذي ورثناها نحن،منها الانجذاب نحو المظهر،و الرغبة الجنسية العارمة،و اخرى.و لقد كانت هذه الصفات و غيرها،قد ورثناها بشكل طبيعي......

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