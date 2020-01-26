فايروس كورونا يحاصر 63 عراقيا بينهم أطفال في الصين ومناشدة عاجلة بالتدخل

2020/01/26 | 21:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس المجموعة المستقلة للبحوث منذر داغر، اليوم الاحد، ان فايروس كورونا حاصر 63 شخصاً عراقيا في الصين بينهم 20 طفلاً.وكتب داغر في تغريدة له بمنصة تويتر” السيدان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ‏وصلتني مناشدة مستعجلة وخطيرة من أحد طلابنا في مدينة ووهان الصينية المحجورة بسبب ڤايروس كورونا.هناك٦٣عراقي بضمنهم٢٠طفل محاصرين هناك وبدأ ينفد الغذاء.دول […]

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