2020/01/26 | 21:32 - المصدر: الغد برس

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ترامب يكشف عن خطته للسلام في الشرق الأوسط

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ترامب يكشف عن خطته للسلام في الشرق الأوسط

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