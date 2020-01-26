نيويورك تايمز: هذا هو مصدر فيروس كورونا في الصين

2020/01/26 | 21:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا أعده ستيفن لي مايرز، يتحدث فيه عن انتشار فيروس كورونا القاتل من مدينة ووهان إلى مناطق أخرى من الصين والعالم.ويشير التقرير، إلى أن الباحثين العلميين ربطوا بين انتشار فيروس كورونا القاتل من مدينة ووهان إلى مناطق أخرى من الصين والعالم ببيع الحيوانات البرية في الأسواق التي قالوا إنها […]

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