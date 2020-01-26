صالح يمهل الكتل السياسية ثلاثة ايام للاتفاق على مرشح مقبول

2020/01/26 | 21:33 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد مصدر نيابي مطلع، مساء اليوم الاحد، بان رئيس الجمهورية برهم صالح امهل الكتل السياسية ثلاثة ايام للاتفاق على مرشح مقبول لدى الجميع.وقال المصدر لـ"كلكامش برس" ان "رئيس الجمهورية امهل رؤساء الكتل السياسية ثلاثة ايام للاتفاق على مرشح مقبول لدى الجميع وضمن مواصفات المتظاهرين".وأكد ان "صالح سوف يقوم بتقديم مرشحه في حال عدم الاتفاق بين الكتل على مرشح محدد لمنصب رئاسة الوزراء".

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